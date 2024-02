Elton John mette all' asta i suoi orologi | e sono tutti meravigliosamente cool

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 4 febbraio 2024) A febbraio,rà all'da Christie's un'enorme quantità di effetti personali, pari a 921 lotti in totale. Per noi è una notizia di grande importanza perché 31del leggendario musicista,, sgargianti e per forza di cose tipici diin palio. L'segue la vendita della sua casa di Atlanta avvenuta l'anno scorso; Christie's l'ha infatti chiamata "Goodbye Peachtree Road". La serie di aste, che prenderà il via online il 9 febbraio, è suddivisa in otto temi diversi e comprende l'arredamento della casa di, fotografie, dipinti, stivali, occhiali da sole, stoviglie e un'insegna al neon di David LaChapelle con la scritta ...