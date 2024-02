Elezioni Usa | Biden vince le primarie | “Batterò ancora Trump Lui estremista e pericoloso”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Joeha trionfato alledemocratiche in South Carolina , una vittoria ampiamente prevista ma che, grazie alla larghissima maggioranza, proietta il presidente direttamente verso la nomination e, con tutta probabilità, una nuova sfida contro Donaldal voto di novembre. «Il popolo della South Carolina ha parlato e non ho dubbi che ci abbia messo sulla strada perre di nuovo...

Sotto la neve non si sciolgono i dubbi. Donald Trump dopo l’Iowa ha vinto in New Hampshire, ma, sebbene distaccata di 11 punti, l’avversaria nelle ... (quotidiano)

Se quest’anno l’attrattiva per le primarie presidenziali è praticamente inesistente, con Joe Biden blindato dall’establishment democratico come ... (tpi)

La quinta riunione del Consiglio commercio e tecnologia (Ttc) tra Stati Uniti e Unione europea è in agenda per la giornata di martedì, fuso orario ... (formiche)

Messa molto semplicemente: per tornare alla Casa Bianca, Donald Trump deve coltivare il voto non suo, quello degli indipendenti, dei moderati ... (ilfattoquotidiano)

«La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta - ha sottolineato Biden. «Abbiamo fatto molta strada negli ultimi quattro anni, con l'America che ora ha l'economia più forte del mondo.