Elezioni e polemiche Lupi | Saremo presenti con il nostro simbolo Tensione Iv-Mastella

(Di domenica 4 febbraio 2024) È l’ora delle rotture per le alleanze per le Europee: "Noi Moderati sarà presente con il suo, con i propri candidati". Così il capo politico di Noi Moderati, Maurizio. E rincara la dose il coordinatore nazionale Saverio Romano: "Andremo da soli alle urne.tutti candidati come classe dirigente del partito. Non avevamo alcuna aspettativa nei confronti di Forza Italia. Eravamo e siamo disponibili a creare in Italia un grande partito popolare. Siamo cresciuti e vogliamo misurarci". Poi la frase che tiene aperto un piccolo spiraglio: "Siamo comunque sempre pronti al dialogo". Dietro l’annuncio c’è il grande freddo con Antonio Tajani. Nel 2019 Forza Italia e Noi Moderati si presentarono insieme alle urne per Strasburgo e Bruxelles, raccogliendo l’8,8% e 2 milioni e 350 mila voti. Ma a quanto pare FI stavolta non vuole ...