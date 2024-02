Eleonora Daniele | la commozione è troppa | lacrime in diretta per lei

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 4 febbraio 2024)è apparsa commossa nel corso dell’ultima puntata di Storie Italiane. Per lei spuntanoin: il racconto. Le ultime puntate di Storie Italiane sono state a dir poco movimentate. A causa della tremenda dipartita, non sono mancati gli omaggi a Sandra Milo. L’attrice si è spenta all’età di 90 anni, così la conduttrice padovana si è lasciata andare ad un un elenco dei successi ottenuti dalla Milo, per molti il modo migliore per darle l’ultimo saluto. Sono diversi gli ospiti in studio che hanno accompagnato la presentatrice in questo toccante ricordo e non sono mancati momenti di tensione. La presentatrice indurante l’ultima puntata – Credits: Raiplay.it – Cityrumors.itInfatti sembra proprio che durante l’ultima puntata, Carmen Russo non si sia sentita bene. I ...