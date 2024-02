Effetto mercato sulle bollette | cala l’elettricità

(Di domenica 4 febbraio 2024) Quando martedì l’Arera annuncerà l’esito dell’asta, operatori e tariffe, per la fornitura di energia elettrica a 4,5 milioni di clienti, circa la metà dei 10 milioni rimasti nel regime della maggior tutela, l’concorrenza porterà a costi in calo. Ne è certo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: "Tutti i partiti erano per la proroga, ‘perché arriva la batosta, perchè costerà di più...’", ha ricordato parlando dei tentativi di allungare la maggior tutela portati avanti nel decreto energia. Ma alla fine, i fatti saranno diversi: "Io credo che costerà di meno perché si è creata una condizione didove probabilmente la concorrenza ha fatto abbassare l’offerta. Dico ‘probabilmentè perché il dato ufficiale dovrà darlo Arera", ha puntualizzato il ministro. L’annuncio, dopo la gara dell’Acquirente ...

Ferragnez e beneficenza , «questo matrimonio non s'ha da fare, nè domani nè mai». Le azioni caritatevoli in favore dei «meno fortunati» di Chiara... (ilmessaggero)

Ferragnez e beneficenza , «questo matrimonio non s'ha da fare, nè domani nè mai». Le azioni caritatevoli in favore dei «meno fortunati» di Chiara... (ilmessaggero)

Dopo l'annuncio del colpo Hamilton da parte della Ferrari c'è l'effetto domino sul mercato piloti a cominciare dal futuro di Carlos Sainz per finire sul sostituto di Lewis in Mercedes ...La ‘Rossa’ ha piazzato un grande colpo sul mercato piloti e la coppia formata con Leclerc promette scintille dentro e fuori la pista. E’ già partita la missione per regalare alla futura coppia in ...Il Bologna ha infatti perso solo una volta in casa, era il 21 agosto contro il Milan e con una rosa ancora da completare sul mercato: da lì in avanti nove risultati utili consecutivi, fatti di sette ...