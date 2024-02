Ecco l’immigrazione illegale | accolti come profughi | stuprano in gruppo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 4 febbraio 2024) La tranquillità di un pomeriggio invernale a Catania è stata interrotta da un episodio di estrema violenza che ha visto una ragazza di soli 13 anni vittima di uno stupro di, per mano di sette giovani di origine egiziana, alcuni dei quali si sono dichiarati minorenni al momento dell’arrivo in Italia. Il fatto, avvenuto nella villa comunale della città (villa Bellini) la sera del 30 gennaio, non ha solo scosso l’opinione pubblica ma ha anche sollevato questioni di grande rilevanza legale, in particolare riguardo le procedure di accoglienza e identificazione dei minori non accompagnati che giungono nel nostro Paese. Lo stupro choc La giovane, in compagnia del fidanzato diciassettenne, è stata assalita e violentata da branco. I due erano nei giardini pubblici, intorno alle 19.30, non lontano dai bagni pubblici. Gli aggressori li avrebbero seguiti e circondati, per ...