Ecco come Terra Amara sfida Sanremo | l’attentato a Zuleyha e la verità shock su Hakan – anticipazioni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 4 febbraio 2024)Ha salutato la domenica sera che l’aveva vista vincere la gara degli ascolti (stasera su Canale 5 parte Lo Show dei Record) e orasi prepara are il Festival di2024. La fiction turca sarà trasmessa, con un doppio appuntamento in prima serata, mercoledì e giovedì. Confermata la messa in onda in daytime su Canale 5 alle 14.10, dal lunedì al venerdì, e alle 14.30, con un episodio lungo, al sabato.è visibile in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity. Ogni sabato, in tarda mattinata, e ogni domenica mattina, La5 ripropone le repliche della settimana. I fedelissimi fan disceglieranno di seguirla live o si accontenteranno delle ...