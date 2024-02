E’ questo il lavoro del futuro?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Iacopo Nathan Dall’ultimo clic, un rider è salito in sella alla sua bicicletta, è corso verso il ristorante, per poi cercare di raggiungere nel minor tempo possibile la destinazione, cercando di evitare recensioni negative che penalizzerebbero il suo. Con il vento, il freddo e la pioggia d’inverno, con il caldo afoso che si appiccica addosso d’estate. Per 2.50 euro a consegna. E una domanda viene subito alla mente. E’il tipo diche vogliamo per il nostro? Unpericoloso, perché sempre dettato dall’ansia di fare tardi, con spesso i rider costretti a lanciarsi in corse folli in mezzo al traffico, con pochissime tutele lavorative, basti pensare alle tante rivendicazioni sindacali e la nascita di un primo sindacato dei fattorini, e assolutamente poco remunerativo? Un ...