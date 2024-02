E’ morto lo storico custode di Trigoria | dedica emozionante di Bruno Conti | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una triste notizia ha colpito il mondo del calcio: èGianni Scuotti,di. Per anni un punto di riferimento anche per i calciatori, la notizia ha sconvolto la tifoseria giallorossa alla vigilia della partita del campionato di Serie A contro il Cagliari. Tanti i messaggi di cordoglio, soprattutto quello di. “Per 30 anni cari Gianni insieme a tua moglie Franca avete gestito il centro sportivo dicon Amore e passione per l’As Roma. Avete creato con tutti noi una grande Famiglia. Grazie Gianni per tutto l’amore che ci hai dato. Buon viaggio Mi mancherai”. L'articolo E’lodi...