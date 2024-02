E’ morto Kurt Hamrin | l”Uccellino’ svedese di Fiorentina e Milan aveva 89 anni

(Di domenica 4 febbraio 2024) (Adnkronos) – Èall'età di 89, ex calciatore e allenatore. Nato a Stoccolma il 19 novembre 1934, è arrivato nel calcio italiano nel 1956-57 dove ha vestito la maglia della Juventus, per poi approdare al Padova. Poi ha giocato con laper novee in seguito con il

Ultime notizie Napoli - Il mondo del calcio è in lutto, perché è morto a 89 anni l’attaccante svedese Kurt Hamrin. Arrivato in Italia nel 1956 alla Juve, passò la stagione seguente al Padova e poi all ...Giocò anche nel Napoli. Il mondo del calcio piange la morte di un grande calciatore del passato. Nelle scorse ore è infatti scomparso all'età di 89 anni Kurt Hamrin, ex attaccante svedese con un lungo ...Fiorentina: la società viola ha manifestato attraverso i propri canali social il proprio dispiacere per la scomparsa di Kurt Hamrin.