È morto Kurt Hamrin | addio alla leggenda della Fiorentina

(Di domenica 4 febbraio 2024) Firenze, 4 febbraio 2024 – Grave lutto per il mondo viola. Il campione svedese, uno dei più grandi giocatoristoria, èa 89 anni. Notizia in aggiornamento

La star di Rocky Carl Weathers è morta all'età di 76 anni. L'attore è comparso anche in Predator, Happy Gilmore e The Mandalorian.Kurt Russell si guarda indietro e ripensa a Tombstone, uno dei film più rappresentativi della sua carriera, in cui recitò accanto a Val Kilmer.