E’ morto Giacomo Losi | se ne è andato lo storico capitano della Roma

(Di domenica 4 febbraio 2024) Aveva 88 anni, era soprannominato “Er Core de”. Nella squadra giallorossa dopo Totti e De Rossi è il calciatore con più presenze nel club Gentile, sempre disponibile e un cuore d’oro grande così. Se ne è, per tutti Giacomino “Er Core de“. E’ stato calciatore, lodel club giallorosso e si è spento all’età di 88 anni. Calciatore e anche ex allenatore, ha militato per quasi tutta la sua carriera nel club giallorosso, disputando ben 15 stagioni con la maglia, facendo ildal 1954 al 1969. Lo...

Iniziano ad arrivare i primi messaggi di cordoglio dopo la notizia della morte di Giacomo Losi , ex calciatore della Roma ed il terzo per numero di ... (calcioweb.eu)

A dare l’annuncio della morte è il nipote ed ex direttore Rai, Massimo Liofredi: "Zio Giacomo stasera è andato in cielo. È rimasto attaccato fino all’ultimo alla maglia giallorossa, per cui aveva un ...Subito dopo la vittoria della Conference League, Giacomo Losi, morto oggi a 88 anni, si commosse. L'età avanzava, non stava benissimo, il nipote lo aiutava con le interviste. Ma lui ci teneva a ...La sua parabola nella Roma va 1954 fino al 1969: ha vinto per due volte la Coppa Italia e la Coppa delle Fiere. "Zio Giacomo stasera è andato in cielo”, ha ricordato Massimo Liofredi. “E’ rimasto ...