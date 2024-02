E’ morto Giacomo Losi | il messaggio commovente della Roma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 febbraio 2024) Iniziano ad arrivare i primi messaggi di cordoglio dopo la notiziamorte di, ex calciatoreed il terzo per numero di presenze dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi. Nel corsocarriera ha indossato anche la magliaCremonese. “Ci hai sempre amato, ti abbiamo sempre amato. Ciao Capitano, sarai nel nostro cuore per sempre”. E’ ildi cordogliosui propri social per la scomparsa dell’ex calciatore,oggi all’età di 88 anni.