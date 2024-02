E' morto Giacomo Losi | il core de Roma si è spento a 88 anni Terzo per presenze nel club dopo Totti e De Rossi

Roma , è morto Giacomo Losi , ex difensore e capitano dei giallorossi, il terzo per numero di presenze dopo Totti e De Rossi Lutto per la Roma : è ... (calcionews24)

Grave lutto in casa Roma. All'età di 88 anni è morto Giacomo Losi, storico capitano giallorosso diventato un simbolo indiscusso del club per le 15 stagioni passate nella Capitale. "Core de Roma", ques ...E’ venuto a mancare questa sera, all’età di 88 anni, lo storico capitano della Roma “Er Core de Roma” Giacomo Losi. A darne la notizia è il nipote ed ex direttore Rai, Massimo Liofredi, che a nome ...A dare l’annuncio della morte è il nipote ed ex direttore Rai, Massimo Liofredi: "Zio Giacomo stasera è andato in cielo. È rimasto attaccato fino all’ultimo alla maglia giallorossa, per cui aveva un ...