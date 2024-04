Drusilla Foer torna a casa dopo il ricovero | “Stavo per lasciarci le penne” Ecco come sta davvero

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di domenica 4 febbraio 2024) Dall’aspetto non si direbbe che sia stata tanto vicina al trapasso, ma del resto non si direbbe neanche che si tratti di un uomo. Invece, alter ego di Gianluca Gori, se l’è vista brutta e racconta tutto in un video pubblicato sui social nel giorno di Pasqua: "mi qua, viva e vegeta. Insomma, pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me". Facendo il gesto scaramantico delle corna, l’attrice annuncia il ritorno ailin ospedale per una polmonite bilaterale. La tournée rimandata "È stata un'esperienza, diciamo, importante,perle, anzi forse le piume, fa più Folies Bergere, è più adatto a me", prova a ironizzare l'attrice. "Sono ancora in convalescenza, devo ...