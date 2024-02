Dove Cameron | ecco chi è la nuova fidanzata di Damiano David

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024) I rumor susi rincorrono dallo scorso ottobre quando sono stati paparazzati in Australia sulla spiaggia di Bondi Beach. Già all’epoca era chiaro che tra i due ci fosse qualcosa, ma nessuno poteva affermare che le cose stessero andando verso l’ufficialità. Baci appassionati e sorrisi complici li mostrano più felici che mai davanti ai flash dei fotografi che li attendevano al Beverly Hills Hotel di Los Angeles in occasione della serata Grammy Salute To Industry Icons in onore di Jon Platt tenutosi il 3 febbraio. L’attrice, meravigliosa in un corpetto satinato rosso completato da una lunga gonna dritta di Salih Balta, il belin un completo gessato comporto da eleganti pantaloni e un gilet coordinato con camicia bianca e cravatta nera. Durante la scorsa ...