Dove Cameron | chi è la nuova fidanzata di Damiano David

(Di domenica 4 febbraio 2024) Si chiamaladi. Il rumor, nell’aria da mesi, è stato confermato dai due presentandosi mano nella mano sul red carpet del pre Grammy Gala. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Just Jared (@justjared) I rumor su loro si rincorrono dallo scorso ottobre quando sono stati paparazzati in Australia sulla spiaggia di Bondi Beach intenti a limonare. Già all’epoca era chiaro che tra i due ci fosse qualcosa, ma nessuno poteva affermare che le cose stessero andando verso l’ufficialità.(vero nome Chloe Celeste Hosterman) è un’attrice e cantante americana da circa 50 milioni di follower su Instagram. Ha debuttato grazie a Disney Channel ...

