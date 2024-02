Dossena | malore in quota | raggiunto e portato a valle dal Soccorso Alpino

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 febbraio 2024). Intervento nel tardo pomeriggio di sabato 3 febbraio per la VI Delegazione Orobica del. Un uomo aveva avuto unmentre si trovava nella zona Prà dell’Era – sentiero del Becco con un’altra persona. La centrale ha attivato il Cnsas – Corpo nazionalee speleologico; sono partite una squadra da Oltre il Colle, con il mezzo quad UForce e una squadra dallaBrembana con il fuoristrada; sei in totale tecnici impegnati. In accordo con la centrale, l’uomo è stato, valutato nella parte sanitaria e poi accompagnato alla sua auto. L’intervento è terminato in serata con il rientro delle squadre.