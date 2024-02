Dopo Safilo e Coca Cola anche Pigna lascia Chiara Ferragni

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamo. Il caso del pandoro Balocco che ha fatto emergere poca chiarezza nella beneficenza da parte diha aperto una voragine sulle società che hanno deciso di interrompere i rapporti commerciali con l’influencer cremonese.ha interrotto i rapporti commerciali con le aziende collegate a. La decisione, confermata dai vertici aziendali della cartiera di Alzano Lombardo, è stata assunta, “nel rispetto del proprio codice etico aziendale, che si può consultaresul portale.it, che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, ...

Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 Dopo la Safilo , che ha deciso di interrompere la partnership col brand Ferragni per violazione di impegni ... (dayitalianews)

