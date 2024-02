Donald Trump | riuscirà a cambiare l' America con un bis?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’ex presidente punta dritto al voto del 5 novembre. E nel caso (probabile) che batta Joe Biden, imporrà una decisa sterzata in politica interna come in quella estera. Obiettivo: rilanciare gli Stati Uniti con investimenti pubblici, frenando l’immigrazione e chiudendo i conflitti in Europa e Medio Oriente. Sente profumo di vittoria, e già s’immagina alla Casa Bianca. Annuncia che sigillerà il confine con il Messico, che porrà fine al conflitto in Ucraina, che risolverà tutti i problemi in Medio Oriente, ed eviterà la Terza guerra mondiale. A 77 anni suonati,è tornato mattatore. E non ha tutti i torti perché nessuno più di lui, oggi, è sulla cresta dell’onda. In base ai sondaggi, del resto, Joe Biden non è un problema: se si votasse domattina,lo batterebbe senza sforzo anche perché glini si ...