Dominik Pastuszka | il fantino caduto all’ippodromo di San Rossore è morto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pisa, 4 febbraio 2024 – Èstamani, ilpolacco di 35 anni ma da molti anni meranese di adozione che da giovedì scorso era ricoverato in condizioni molto gravi dopo essereda cavallo durante una corsa a ostacoliSandi Pisa. Nell’incidente era rimasto ferito anche l’animale che è stato poi soppresso dai veterinari nelle ore successive.ha sbattuto la testa nella caduta riportando diverse fratture craniche che avevano provocato un’emorragia cerebrale: le sue condizioni erano parse subito molto critiche ed era giunto non cosciente in ospedale dove è stato intubato. Illascia la compagna Lisa e una figlia di un anno e mezzo.