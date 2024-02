Disordini al centro migranti di Roma | sassi e fumogeni a Ponte Galeria Tensioni dopo il suicidio di un 22enne

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 –aldi, a. Scagliatie pietre contro il personale, mentre 30 persone hanno prima tentato di sfondare una porta in ferro e poi di incendiare l’auto della polizia. La tensione è salitail ritrovamento del corpo senza vita di un: il ragazzo si sarebbe suicidato. Verona, quintoin tre mesi nel carcere di Turetta Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. È quanto sta accadendo al Cpr di via Cesare Chiodi, dove stanotte un giovane migrante della Guinea si sarebbe tolto la vita. Alcuninel CIE (Centri di Identificazione ed ...

Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio. Alcuni ospiti hanno lanciato sassi contro il personale per protesta ...Disordini nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma, dove all'alba è stato trovato morto suicida un migrante ventiduenne. Alcuni ospiti hanno tentato di sfondare una porta in ...