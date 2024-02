Dionisi Sassuolo | «Andiamo avanti con questa determinazione»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Le parole di Alessio, tecnico del, dopo la sconfitta subita dai neroverdi contro il Bologna Alessioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta delcontro il Bologna. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Con i cambi abbiamo perso qualcosa e loro hanno guadagnato qualcosa, ho messo giocatori con un po’ di sana incoscienza e gamba dall’inizio. Chi ha giocato l’ha messa, dopo ci siamo abbassati, abbiamo perso i contrasti e subito dei gol. Questo è un nostro limite, qualcuno ha bisogno di minuti ma poi ci costano. Non possiamo aspettare». COME SI ESCE DASITUAZIONE – «In primis mettendoci la faccia, questo è il nostro campionato. Non possiamo tirarci indietro, dobbiamo restare sul pezzo fino a maggio e crederci continuando a mettere quello che ...

Le parole di Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo , in vista della sfida di Serie A contro il Bologna. I dettagli Alessio Dionisi ha parlato in ... (calcionews24)

A spuntarla è stata la compagine di Thiago Motta che dopo aver rimontato per ben due volte il Sassuolo, è riuscita ad imporsi per 4-2. Esultanza Bologna (LaPresse) – Calciomercato.it Pronti via e gli ...Alessio Dionisi mastica amaro dopo la sconfitta col Bologna. "Dopo i cambi è stata un'altra partita. Noi abbiamo perso qualcosa e loro ...Due volte in svantaggio i rossoblù riescono a ribaltare la partita nel finale e ritornano per ora al quarto posto ...