Diffidati Inter-Juventus | i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Udinese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lafa visita all’a San Siro in occasione del big match Scudetto della ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Laha vinto l’ultima partita giocata in casa dell’in Serie A, senza subire reti, e non arriva a due vittorie fuori casa di fila con annesso clean sheet contro i nerazzurri nella competizione dal 1977, quando sulla panchina della squadra piemontese c’era Giovanni Trapattoni. Le ambizioni non mancano in casa bianconera, che nel prossimo turno dovrà vedersela contro l’Udinese all’Allianz Stadium. Non preoccupa inoltre la situazione: Danilo è l’unico calciatore della Juve a: Danilo SportFace.