“Differenza clamorosa” | critica al lavoro estivo del Napoli | c’entra Mazzocchi

(Di domenica 4 febbraio 2024) La vittoria delodierna non ha pienamente convinto: nei confronti degli azzurri unapesantissima:. Ilè tornato alla vittoria questo pomeriggio sull’Hellas Verona. Gli azzurri si sono imposti grazie alla rete di Cyril Ngonge, poi diventata autogol di Dawidowicz, e allo straordinario sigillo di Khvicha Kvaratskhelia che ha superato Montipò con una bordata dalla lunga distanza. Gli azzurri sono riusciti a ribaltare il risultato dopo che il gol di Diego Coppola aveva ammutolito il Maradona. Tre punti importantissimi per la classifica delche vuole lottare fino alla fine per conquistare un piazzamento in Champions League nella prossima stagione. Nonostante la vittoria, però, la prestazione degli azzurri non è stata del tutto ...

Il Milan aveva in mente una pazza idea per uno dei tennisti più forti di tutti i tempi. Per lui un ruolo speciale; il retroscena.Da trentesimo a primo. E’ la clamorosa impresa di Daniel Yule nello slalom speciale di coppa del mondo di Chamonix, in Francia. Dopo aver chiuso la prima manche al 30° posto, ultimo a qualificarsi per ..."Questo non è premierato, questo è solo un pasticcio, spero che Meloni e gli altri leader lo riscrivano" perché "siamo di fronte a un testo inaccettabile". Marcello Pera, ex presidente del Senato, ora ...