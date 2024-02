Derby d' Italia | Inter - Juventus diretta esclusiva DAZN

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 4 febbraio 2024) Attivaalle migliori condizioni attualmente disponibili cliccando nella immagine qui sopraDopo la sfida a distanza che ha caratterizzato gli ultimi mesi di questo campionato (susi ritrovano una contro l`altra al Meazza per la partita numero 182 in Serie A TIM (87 vittorie a 48 per i torinesi). I ricordi vanno al caso Ronaldo-Iuliano, ai confronti tra Rummenigge e Platini, a quel 9-1 per la Juve in cui l'mandò in campo per protesta la squadra Primavera, e a gente come Boninsegna ed Anastasi che ha vestito entrambe quelle maglie. Insomma, è una sfida che più sentita di così non si potrebbe.Simone Inzaghi vuole giocarla al meglio, e la sorte gli ha dato una mano nel senso che avrà tutti i migliori disponibili. Schiererà ...