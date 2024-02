De Rossi | «Troppe scelte a centrocampo? Guardate l’Inter!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

ABBONDANZA – Daniele Derisponde alle domande sullenelper la sua Roma, tirando in mezzo anche l'Inter e l'abbondanza nella rosa di Simone Inzaghi: «Avere giocatori bravi è un vantaggio.l'Inter, che tiene fuori Asllani e Frattesi, due giocatori che sarebbero titolari ovunque. Poter alternare è un vantaggio, poi dipende dall'avversario e dal fatto di pensare alle gare successive».