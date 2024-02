De Rossi | «Dybala è come Totti | merita più libertà in campo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024) De, allenatore della Roma, ha presentato in conferenza il match contro il Cagliari. Che risposte stai avendo dalla squadra? Evedi i nuovi? «Abbiamo lavorato sia sui nostri concetti sia sulla tenuta fisica che puoi sostenere in settimana dando stimoli diversi. Abbiamo spinto forte, i ragazzi hanno risposto benissimo di testa e di gambe. I nuovi? Portano qualità nelle giocate, nel posizionamento, nei primi passi. Mi piace molto questo. Dopo tre giorni l’inserimento è relativo, ma li vedo bene insieme ai compagni». Che criteri ha utilizzato per la lista Uefa? «Ho fatto tre cambi perché era il massimo consentito. Ho cercato di dare la precedenza alla formazione di una lista con una doppia chance in tutti i ruoli. Ecco spiegato Angelino, Baldanzi e Azmoun. Sono rimasti fuori in due:difensori siamo in tanti e hanno pagato ...