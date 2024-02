De Laurentiis prova a riparare il Napoli da una crisetta che può diventare voragine Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lo show di ieri di Aurelio Deriportato dal Corriere dello Sport con Antonio Giordano che scrive: Aurelio Deirrompe sulla scena, poco prima che Mazzarri si accomodi al tavolo della conferenza stampa, per cominciare a svelare il suo, per infiocchettarlo con i propri teoremi, perre a ripararlo dal vento possente d’unache è nei fatti e che rischia di trasformarsi in, capace di risucchiare mica solo la gloria. DE COUBERTIN. E quindi, in questodecubertiano, sarà fondamentale partecipare, non certo vincere per andarsene magari in giro anche al Mondiale per club; oppure no, basterà aver pazienza, fiducia in se stesso e anche un pizzico di religiosità per sperare che quando si ripresenterà Osimhen, pregando il suo ...