De Laurentiis porta il Napoli sulla strada del “ciapa no” il tressette a perdere Corsport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sul Corriere dello Sport il commento di Antonio Giordano alla pre-conferenza di ieri di Aurelio De. Ecco cosa scrive il. Ben oltre i confini della realtà c’è Aurelio De. Altro che Blade Runner Altro che Blade Runner e gli umani e le navi da combattimento e i bastioni di Orione. Visto che nei prossimi quattro mesi, tra le diciassette partite di campionato ci finisce anche un ottavo di finale di Champions League con il Barcellona, per capire se sarà il caso di riscattare Hamed Junior Traore dal Bournemouth, a Castel Volturno è stato deciso in conclave di sbarazzarsi di Piotr Zielinski, ormai promessosi all’Inter, come consentito dalle leggi moderne: non c’è trucco e non c’è inganno in questa decisione, e neanche un filo di risentimento, ma semplice idea forte, nuova e travolgente – per inseguire sentieri ...