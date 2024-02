De Laurentiis | attacco durissimo dal quotidiano | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Deshow in conferenza stampa, il presidente ne ha per tutti, ma dalarriva unmolto duro: i dettagli Il calciomercato di gennaio, oltre alle varie operazioni in entrata e in uscita ha portato con sé anche una spiacevole constatazione per i tifosi del Napoli: Zielinski dalla prossima estate non vestirà la maglia azzurra. Dopo aver sperato nel rinnovo, quest’estate, avendo rigettato le avances dall’Arabia Saudita, il rapporto tra Zielinski il Napoli si è decisamente incrinato. Le voci di un trasferimento a parametro zero all’Inter, a fine campionato, sono sempre più insistenti. Da qui poi la scelta di lasciarlo fuori dalla lista Champions, scelta che in queste ore sta facendo discutere e non poco. Sulla questione Zielinski si è soffermato anche il presidente De, a margine ...