De Ketelaere spinge l’Atalanta in Champions League | la doppietta alla Lazio vale il quarto posto

(Di domenica 4 febbraio 2024) A Bergamo la partita ha una sola direzione, con l'Atalanta che vince per 3-1, stacca il Bologna e si porta al. Tanta difficoltà per lache si sveglia solo nel finale con Immobile.

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio. Le parole del giocatore di proprietà del Milan. Morto Hamrin, il mondo ...Al di là del 2-0 finale, la gara di sabato tra Atalanta e Udinese ha messo in mostra tutto il divario che c’è tra le due squadre. I nerazzurri sono in un grande momento di forma e la voglia di ...Ruggeri 6,5: l’Atalanta spinge anche dalla sua parte ...Miranchuk 8: stappa la partita e la indirizza verso la vittoria. Ringrazia De Ketelaere per la preziosa assistenza, ma il gol e’ tutto suo ...