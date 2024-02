De Ketelaere show illumina la Dea | Lazio ko

(Di domenica 4 febbraio 2024) È una Dea accecante, per bellezza, forza, gioco e carattereta da un inafferrabile De, alla sua partita più bella in Serie A. Con una prova magistrale, dal punto di vista tecnico e tattico, l'Atalanta strapazza e stordisce laper 3-1, diretta concorrente per un posto in Europa, si prende tre punti pesanti e consolida il suo quarto posto in classifica confermando il suo ottimo livello di forma. Spinta dal giovane belga, autore di una doppietta e sempre più propositivo e determinante, la squadra di Gasperini lancia messaggi precisi a quel gruppo di inseguitori che nutrono ambizioni da Champions. In questa fase della stagione è lei la più accreditata, vantando una squadra che gioca a memoria e che fin dai primi minuti ha messo in difficoltà con la qualità e la fisicità unaincapace di trovare ...

L’Atalanta non si ferma più. Batte nettamente la Lazio, conquistando la settima vittoria consecutiva al Gewiss tra campionato (6) e Coppa Italia (1) e si… Leggi ...Trionfo dell'Atalanta che ha battuto in casa 3-1 la Lazio in uno scontro diretto per la lotta al piazzamento Champions in Serie A. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri di Gasperini trascinati da De Ketelae ...L’Atalanta batte la Lazio per 3-1 nel match in calendario oggi 4 febbraio per la 23esima giornata della Serie A 2023-2024. I bergamaschi salgono a 39 punti e mantengono il quarto posto solitario mentr ...