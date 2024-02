De Ketelaere | che spettacolo! Scalvini è un attaccante aggiunto | Pasalic risponde presente

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamo. Deè il più brillante di tutti,solido, un duo mediano che non fa passare nulla e una difesa quasi perfetta. Le pagelle di Atalanta-Lazio 3-1 con tutti i voti ai nerazzurri. Atalanta-Lazio 3-1, le pagelle Carnesecchi 6.5 – si presenta con uscita tempestiva a sventare l’incombente minaccia targata Felipe Anderson. Da quel momento è spettatore non pagante, mentre nel finale non può nulla sul penalty di Immobile.7.5 – prestazione di altissimo livello quella del classe 2003. Solidissimo nelle retrovie, incide anche in proiezione offensiva: vedere per credere la sua torre vincente per il gol di. Djimsiti 6.5 – si allaccia a Castellanos uscendo sempre e comunque vincitore in ogni duello con l’laziale. Macchia il finale di partita provocando il rigore ...

Luciano Chiarugi, ex Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FirenzeViola.it ricordando la memoria di Kurt Hamrin, fuoriclasse svedese scomparso all'età di 89 anni: "Per noi giovani del tempo ...Trionfo dell'Atalanta che ha battuto in casa 3-1 la Lazio in uno scontro diretto per la lotta al piazzamento Champions in Serie A. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri di Gasperini trascinati da De Ketelae ...Cambi che però inizialmente non danno segnali, mentre l’imprendibile De Ketelaere al 76’ sguscia via sulla destra e firma la prima doppietta in Serie A battendo Provedel sul primo palo. Una giocata ...