De Ketelaere affonda la Lazio di Sarri

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roboante successo della Dea. L’Atalanta ha battuto in casa 3-1 lain uno scontro diretto per la lotta al piazzamento Champions in Serie A. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri di Gasperini trascinati da Dehanno dominato la sfida sbloccandola con un’acrobazia di Pasalic al 16? da centro area. Prima dell’intervallo il belga ha raddoppiato su rigore, trovando poi la doppietta al 76? con un’azione personale iniziata sulla destra. Nel finale Immobile si è procurato e ha realizzato la rete della bandiera per lasu rigore.