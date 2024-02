De Angelis e Sastri portano Eduardo a Los Angeles | dal 3 a 9 marzo aspettando Garrone agli Oscar

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 febbraio 2024) Il mito diDe Filippo a Hollywood nell’anno del quarantennale della scomparsa: il regista Edoardo Dee l’attrice e cantante Linasaranno i protagonisti di “LA Italia On Stage – Omaggio a” nell’ambito di “LosItalia-film, fashion and art festival 2024”. La kermesse promossa con il Ministero della Cultura e Intesa Sanpaolo dal 3 al 9al Chinese Theatre è ormai tradizionale vetrina delle eccellenze italiane alla vigilia degli(quest’anno è in corsa ‘Io capitano’ di Matteo) con il patrocinio del Ministero degli Esteri e del Ministero del Turismo, la partecipazione del Consolato generale d’Italia a L.A., dell’Italian Trade Commission (ICE) e del’ Istituto italiano di cultura di Los ...