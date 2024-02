Dargen D’Amico pubblica il nuovo album alla vigilia di Sanremo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 4 febbraio 2024)prima del ritorno sul palco dell’Aristongià ilche precede il debutto di Onda Alta, il brano che porterà in gara al Festival di. L’artista continua la sperimentazione musicale e lo studio della società, raccontato attraverso le sue canzoni. Prima del ritorno per la seconda volta in gara al Teatro Ariston al Festival difa una sorpresa al pubblico. Nell’attesa di ascoltare per la prima volta Onda Alta, infatti, l’artista ha deciso di anticipare il prossimo progetto musicale, Ciao America, una fotografia del mondo attuale raccontato attraverso la sua musica.torna quest’anno a, foto Courtesy of ...