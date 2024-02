Danilo ammonito in Inter Juve | salterà la partita con l’Udinese

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ammonizione pernel corso di: il brasiliano, diffidato,, ma i bianconeri protestano E’ statoa metà del primo tempo di. Il brasiliano, diffidato, sarà costretto a saltare la prossima gara conper squalifica. Tante proteste però per il contatto tra il difensore e Thuram, che dai replay si vede come sia sul pallone. Inutili le proteste, Maresca ha fatto continuare.

33' - Thuram prova a partire in contropiede, Danilo lo atterra e Maresca lo ammonisce. Era diffidato, salterà la gara con l'Udinese. Protesta il brasiliano. 32' - Ripartenza micidiale della Juve con ...33' - Thuram prova a partire in contropiede, Danilo lo atterra e Maresca lo ammonisce. Era diffidato, salterà la gara con l'Udinese. Protesta il brasiliano. 32' - Ripartenza micidiale della Juve con ...45'+2 - Finisce il primo tempo. Juve in vantaggio per 1-0 sulla Lazio grazie ad un gran gol di Finocchiaro, bravo a rompere una situazione di sostanziale equilibrio in campo.