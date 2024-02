Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | ennesima rottura | ad essere tirato in mezzo è Luca Onestini

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ancora una volta ad infiammare i social e la cronaca rosa è l’turbolentadiDal. I due ex protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip, infatti, si sono nuovamente scontrati sui social, questa volta tirando inanche un altro ex volto del reality.INUN EX L'articolo