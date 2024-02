Dalla Francia sono sicuri | Mbappé lascia il PSG! Ecco dove giocherà

In Francia è arriva to il primo Sì per inserire nella Costituzione l’aborto come “libertà garantita ”. La sera del 30 gennaio infatti, l’Assemblée ... (ilfattoquotidiano)

Dalla Francia giungono voci secondo cui il Milan avrebbe spinto per trattenere in rossonero Clinton Nsiala-Makengo, accostato al Lens (pianetamilan)

Coppa del Mondo Youth di Sci alpinismo: la seconda e ultima giornata a Bormio si chiude con un altro podio per l’Italia che ottiene il terzo posto nella Staffetta ...PARIGI Due anni di tempo per fare un ultimo grande colpo, prima della pensione. Il mandato di Carlos Tavares alla guida di Stellantis scade nella primavera del 2026, e c’è spazio per un’ulteriore oper ...Vittoria sudata per Mahut e Roger-Vasselin contro i cinesi di Taipei. Vita facile per i cechi contro Israele. Si riapre la sfida sudamericana tra Cile e Perù ...