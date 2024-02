Dalla corsa al nucleare ai ritardi nell’estrazione | perché il prezzo dell’uranio ha raggiunto i massimi da 17 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ora che ildel metano è sceso fino quasi a toccare i livelli del pre Covid, ecco che a salire sono le quotazioni di un’altra materia prima: l’uranio. Si tratta di un metallo fondamentale per molti Paesi, che trova impiego soprattutto come combustibile nei reattori nucleari. Nel 2020, ilsui mercati era di 25 dollari per libbra. A inizio 2024 è lievitato a 106 dollari per libbra, il dato più alto mai toccato dal 2007, in crescita del 424% rispetto al pre Covid. I motivi hanno a che fare soprattutto con la particolare situazione in cui versa il mercato. Da un lato, la domanda di uranio è in continua crescita, grazie anche al ritorno in auge delcivile come fonte di produzione di energia “pulita”. Dall’altro, c’è un’offerta concentrata nelle mani di pochissime imprese, che non riescono ...