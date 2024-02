Dal 10 al 24 febbraio si celebra il Capodanno Cinese | l' inizio dell' anno del drago verde in legno Cosa comporta per il 12 segni dello zodiaco?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 4 febbraio 2024) È quasi tutto pronto per i festeggiamenti del. Dal 10 al 25, fuochi d’artificio, lanterne rigorosamente rosse, riti di benessere e prosperità la farda padrone in molti paesi asiatici, prima fra tutti la Cina ma anche in Sud Corea, Taiwan, Vietnam e nella prefettura giapponese di Okinawa, oltre che nelle molte Chinatown del mondo. Due settimane di festeggiamenti che segnerl’delin. ...