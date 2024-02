Da ultimo a primo | la storica rimonta di Yule nello slalom di Chamonix dovuta al caldo anomalo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un’impresa, unamai vista primasci: Daniel, 30esimo edei qualificati dopo la prima manche, vince lospeciale divalido per la Coppa del Mondo. Una pagina di sport memorabile ma triste: l’incredibile prova del 30enne svizzero infatti è stata nettamente favorita dalche sta investendo le montagne sul versante francese del Monte Bianco. Specialmente la seconda manche, con il via alle ore 12.30, si è disputata su una neve che assomigliava a farina. Complice anche l’altitudine non elevata del pendio (l’arrivo è sotto i mille metri), gli ultimi sciatori a scendere – i migliori della prima manche – si sono ritrovati praticamente a fare sci nautico. Così, ...

Si prepara a scendere in campo contro il Torino il Napoli di Walter Mazzarri, spronato dalle parole di Jens Cajuste in onda su DAZN. Torino-Napoli è ... (spazionapoli)

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile fa tappa a Kitzbuehel, in una delle località più iconiche del Circo Bianco. In programma due ... (oasport)

Riepilogo Una patologia in cui le donne sviluppano il diabete (glicemia alta) durante la gravidanza. Inizialmente, potrebbe non causare alcun sintomo. Sete eccessiva, sudorazione e minzione frequente ...Juve-Inter/Inter-Juve Inter, un secolo di duelli. La prima volta 1909, campionato di Prima Categoria: 14 novembre, campo di Corso Sebastopoli a Torino, i bianconeri vincono 2-0 grazie a una doppietta ...Ai bianconeri non basta il gol iniziale di Finocchiaro, che segna allo scadere della prima frazione dopo uno slalom speciale. La gara è equilibrata, ritmi non altissimi nel primo tempo, mentre nella ...