Da noi a ruota libera | ospiti puntata 4 febbraio 2024 | Caterina Balivo | Massimo Ghini | Paolo Ruffini | il cast di Doc 3 e Gabriella Labate

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 4 febbraio 2024) Oggi, domenica 4, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciottesimadella quinta edizione Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella diciottesimasaranno, una delle conduttrici più amate e seguite, tanto in tv quanto sui social, protagonista dei pomeriggi di Raiuno con il suo programma La volta buona;, in tournée a teatro con “Quasi Amici”, lo spettacolo – tratto dall’omonimo film francese – che racconta la nascita dell’amicizia tra due uomini molto diversi per carattere ...