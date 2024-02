Dà fuoco al compagno con la bimba in braccio I vicini | liti quotidiane

(Di domenica 4 febbraio 2024) A NEMBRO. In via Garibaldi: 38enne ubriaca arrestata per tentato omicidio. Lui, 34 anni, ustionato a viso, torace,, fianco. La figlia di 2 anni affidata ai nonni.

A NEMBRO. In via Garibaldi: 38enne ubriaca arrestata per tentato omicidio. Lui, 34 anni, ustionato a viso, torace, braccio, fianco. La figlia di 2 anni affidata ai nonni.Ha provato a dare fuoco al compagno durante una terribile lite degenerata per via dell'alcol. Una donna di 38 anni, Clarissa Da Costa, di nazionalità brasiliana, è stata ...