Da Cinecittà a Hollywood insieme agli ottoni

(Di domenica 4 febbraio 2024) Mercoledì, alle ore 21, il Gomalan Brass Quintet si esibirà sul palco del teatro Lauro Rossi di Macerata con uno spettacolo musicale intitolato "Da", in un programma coinvolgente: Morricone, Rota, Bellafronte, Kander, Arlen, Bernstein. E’ questo il secondo appuntamento con i concerti di Appassionata, realizzati in collaborazione con il Comune. Il quintetto formato da Marco Pierobon, Francesco Gibellini (trombe), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone) e Stefano Ammannati (tuba) è una delle formazioni italiane dipiù apprezzate per la qualità esecutiva e la capacità di creare un impasto sonoro straordinario. Come d’altronde testimoniano le parole di Zubin Mehta, che li descrive così: "Un grande gruppo: virtuosismo e musicalità fuori dal comune". E grazie all’avvincente sinergia tra abilità ...