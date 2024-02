Cultura e arte nella gallery dell’Outlet Village

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Secondo giorno di apertura per la mostra fotografica organizzata dall’Associazione Astrofili Spezzini e consorzio Il CignoVal di Varadi Brugnato: titolo della mostra ‘Il Grande Nord’ dedicata al fenomeno delle aurore boreali,cornice dei suggestivi paesaggi artici. Le immagini sono frutto della esperienza esplorativa di Sabrina Mugnos: dopo l’apertura di ieri la mostra resterà oggi dalle 15 alle 19, ingresso libero. Ecco poi come proseguirà la programmazione della Val di Vara: sabato 10 febbraio, alle 17, conversazione ‘La Via dei Monti o de Pontremolo dopo il riconoscimento del Ministero del Turismo e l’inserimento nel catalogo nazionale dei cammini religiosi. Prospettive di crescita per le comunità della Val di Vara’, con ...