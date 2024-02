Cristina Bertone | chi è la moglie di Gianfranco Michele Maisano | “Lei mi accompagna ovunque”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 febbraio 2024)è un nome noto agli appassionati di musica anni Sessanta in quantodi, in arte, cantante diventato famoso grazie a grani come Se mi vuoi lasciare, Ti ringrazio perché, Ti senti sola stasera e Dite a Laura che l’amo. Insieme dal 1995, hanno fatto il grande passo dopo dieci anni di relazione, nel 2005. Proprio in occasione delle nozzeha scritto per la sua compagna la canzone d’amore Perché ti amo. La coppia oggi gestisce insieme un bed & breakfast in una delle ville storiche nell’oasi verde a Carcare, in provincia di Savona. Il B&B prende il nome proprio da uno dei brani più famosi dell’artista, Se mi vuoi lasciare.e ...