Cos' è e come si fa la sardenaira | la focaccia tipica di Sanremo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Se c’è una cosa che in Liguria sanno fanno davvero bene, quella sono le focacce. Si perde il conto delle specialità tipiche della regione: se lagenovese e quella di Recco sono ormai famose in tutta Italia, meno conosciute ma altrettanto buone sono la piscialandrea, e ancor di più la sua cugina sanremese, la. Con il festival della canzone italiana alle porte, vediamo meglio di cosa si tratta., ladiUnacondita e saporita, a base di salsa di pomodoro, olive taggiasche, aglio, capperi e sardine, piccola differenza con la psicialandrea, che invece si contraddistingue per l’uso delle acciughe. In alcuni casi, sardine, aglio e capperi vengono frullati insieme e distribuiti sull’impasto soffice e spugnoso a mo’ di salsa, chiamata ...

Negli ultimi anni sui social è possibile imbattersi in specialisti per diversi argomenti. Dal trapianto di capelli ai nutrizionisti, passando anche ... (ilgiornaleditalia)

Cosa sapeva Charler Leclerc dell'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari al suo fianco dalla stagione 2025 di Formula 1 Ve lo spieghiamo ...Il primo caso è quello che ha visto come vittima una donna di 85 anni residente in via Rimini. L'anziana è stata contattata telefonicamente da quella che a tutti gli effetti dalla voce pareva essere ...La complessità è evidente: quando Tim Cook definiva il visore come "un concentrato di tecnologia del futuro", non lo faceva certo a sproposito. A colpire (negativamente) iFixit è invece lo schermo ...