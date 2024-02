Cosa sono i chifferi | i dolcetti di Finale Ligure a forma di mezza luna

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 4 febbraio 2024) La ricetta esisteva già nel Settecento, ma la paternità di questispetta a Benedetto Ferro, ex navigante che nel 1872 aprì una pasticceria aMarina, in provincia di Savona, dando nuovo lustro ai biscotti. Fuori dalla Liguria nonmolto famosi, ma iuna vera specialità della Riviera di Ponente, quanto di più tradizionale ci sia, perfetti da mangiare a fine pasto insieme a un buon caffè., i dolci liguri di ispirazione araba Mandorle, zucchero, albumi d’uovo, acqua di fiori d’arancio e mandorle a lamelle a guarnire: ecco gli ingredienti dei, chiamati così per via della, dall’arabo kefir. Etimologia simile a quella del croissant francese, nato dal ...